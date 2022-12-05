В Steam слили дату выхода Star Wars Jedi: Survivor

Судя по всему, Star Wars Jedi: Survivor поступит в продажу уже 16 марта 2023 года. Точная дата выхода экшена появилась в Steam всего за несколько дней до церемонии The Game Awards 2022, на которой предположительно должны были поделиться подробностями проекта.

Фото: Steam

Видимо, точная дата релиза появилась в магазине раньше времени, ведь EA не объявляла её официально. Полноценная презентация всё ещё ожидается 9 декабря на The Game Awards 2022. Игроков наверняка ожидает геймплейный трейлер сиквела.

Интересно, что за предзаказ расширенного издания обещают подарить косметические предметы и даже бластер — похоже, вдобавок к боям на световых мечах добавятся и перестрелки!

Бонусы за предзаказ расширенного издания Фото: Steam/EA

Star Wars Jedi: Survivor продолжит историю джедая-падавана Кэла Кестиса из Fallen Order. События развернутся через пять лет после событий оригинала, а какие-то конкретные подробности всё ещё держатся в секрете. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.