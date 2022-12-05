EA показала первые 18 минут ремейка Dead Space

Electronic Arts опубликовала первые 18 минут геймплея ремейка Dead Space. Разработчики показали, как выглядит обновлённое прибытие команды инженеров на «Ишимуру» — корабль класса «планетарный потрошитель». Главным изменением во вступлении стала речь главного героя Айзека Кларка — в оригинале он хранил молчание на протяжении всей игры.

События ремейка Dead Space полностью повторят сюжет игры 2008 года и переработают многие элементы. Так, «Ишимура» станет полноценным открытым миром, а не просто набором локаций. Кроме того, в местах с нулевой гравитацией полностью изменили управление — у игрока теперь полный контроль над персонажем.

Новость по теме Журналисты сыграли в ремейк Dead Space. Они в восторге — игры сильно отличаются

Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января на ПК, Xbox Series и PS5. В новинке не будет русского языка.