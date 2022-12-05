Somnus готов вернуться на про-сцену Dota 2 и играть бесплатно — игрок назвал своё условие
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Известный китайский мидер Лу Somnus Яо на личной трансляции назвал вариант, при котором готов возобновить карьеру профессионального игрока в Dota 2.
Изначально киберспортсмен заявил, что вернётся на про-сцену, если найдёт подходящую команду и сам будет в хорошей форме.
Чуть позже Лу добавил, что хотел бы увидеть воссоединение состава PSG.LGD в сезоне-2017/2018, который выиграл два мэйджора подряд и занял второе место на The International 2018. Если это случится, Somnus готов выступать за эту команду бесплатно.
Однако сейчас для этого есть несколько препятствий — xNova на днях вернулся в Малайзию и перешёл в BOOM, а fy занят в другом коллективе. Тем не менее Сомнус считает, что в будущем подобный исход возможен.
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