Источник: сюжетное DLC для Horizon Forbidden West скоро представят и выпустят

Журналист Том Хендерсон из издания Insider Gaming обратил внимание на публикацию инсайдера под ником The Snitch. Он выложил карту, на которой указал на Сан-Франциско, Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Так инсайдер намекнул на будущее DLC к Horizon Forbidden West.

Согласно информации, дополнение получит название The Burning Shores, а его действие развернётся в трёх городах. В самом проекте The Burning Shores упоминается пару раз, поэтому в существовании дополнения нет сомнений. К тому же игроки, исследующие мир, двигаясь на юг, получили сообщения о том, что нужно «повернуть назад». Судя по всему, именно там и развернётся действие DLC.

Фото: Twitter

По данным Insider Gaming и Тома Хендерсона, дополнение к Horizon Forbidden West выйдет в апреле 2023 года. Когда состоится его анонс, неизвестно.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года для PS4 и PS5.