Известной стримерше Amouranth прислали $ 70 тыс. и электрошокер для самообороны

В середине октября известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса рассказала о проблемах в семье. Оказывается, у неё есть муж, которого она называет настоящим тираном. Он постоянно оскорбляет и унижает её, а однажды даже пригрозил убить девушку. После этого она заявила, что планирует подать на развод.
Неизвестный фанат стримерши решил взяться за решение проблемы всерьёз. Он отправил ей $ 70 тыс. наличными (около 4 млн рублей), новый iPhone с новой SIM-картой, электрошокер и другие средства самообороны. В своём письме доброжелатель заявил, что решил помочь девушке с её неприятной ситуацией, а деньги отправил на случай, если всеми её финансами заведует муж. Кроме того, аноним оставил ей свой номер телефона на экстренный случай.
Я отправил несколько предметов первой необходимости для защиты, а также немного денег, чтобы гарантировать, что никакие финансовые махинации не смогут помешать твоему решению о разводе.
Сирагуса отметила, что сначала посчитала всю посылку чьим-то розыгрышем, однако деньги оказались настоящими, а новый iPhone — действительно новым iPhone 14. Она поблагодарила доброжелателя на стриме и заявила, что очень польщена.
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