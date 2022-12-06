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Засветился футбольный симулятор по LEGO. Выход игры всё ближе и ближе

Засветился футбольный симулятор по LEGO. Выход игры всё ближе и ближе
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В феврале издание VGC сообщало, что 2K Sports подписала договор о сотрудничестве с LEGO и уже разрабатывает сразу несколько игр. Одним из проектов должен стать футбольный симулятор от создателей Sackboy: A Big Adventure и Sonic & Sega All-Stars Racing из британской студии Sumo Digital.

И на днях появилось первое подтверждение существования аркады. В разделе сертификации на сайте LEGO опубликовали фигурку, одетую в форму «Барселоны». При этом на обложке красуется логотип 2K Sports, которая и разрабатывает проект.

Изображение LEGO-игры

Изображение LEGO-игры

Фото: LEGO/2K

Когда именно состоится полноценный анонс и выход футбольной LEGO-аркады, пока неизвестно. Как ранее сообщали инсайдеры, это должно произойти до окончания ЧМ-2022 — то есть до 18 декабря.

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