Засветился футбольный симулятор по LEGO. Выход игры всё ближе и ближе

В феврале издание VGC сообщало, что 2K Sports подписала договор о сотрудничестве с LEGO и уже разрабатывает сразу несколько игр. Одним из проектов должен стать футбольный симулятор от создателей Sackboy: A Big Adventure и Sonic & Sega All-Stars Racing из британской студии Sumo Digital.

И на днях появилось первое подтверждение существования аркады. В разделе сертификации на сайте LEGO опубликовали фигурку, одетую в форму «Барселоны». При этом на обложке красуется логотип 2K Sports, которая и разрабатывает проект.

Изображение LEGO-игры Фото: LEGO/2K

Когда именно состоится полноценный анонс и выход футбольной LEGO-аркады, пока неизвестно. Как ранее сообщали инсайдеры, это должно произойти до окончания ЧМ-2022 — то есть до 18 декабря.