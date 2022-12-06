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Миракл приостановил карьеру профессионального игрока в Dota 2

Миракл приостановил карьеру профессионального игрока в Dota 2
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Известный киберспортсмен Амер Miracle- аль-Баркави рассказал, что возьмёт перерыв от выступлений на про-сцене Dota 2 в начале нового соревновательного сезона.

Мидер европейской команды Nigma Galaxy сообщил, что его решение было вызвано проблемами со здоровьем. Пока не сообщается, кто заменит его в команде. По слухам, место Миракла займёт оффлейнер ATFЮ, ранее игравший в OG.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023:

  • ???;
  • Саид Сумаил SumaiL Хассан;
  • Иван MinD_ContRoL Бориславов;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

Miracle перешёл в Nigma Galaxy`вместе с другими тиммейтами по Team Liquid в ноябре 2019 года. С ними он победил на The International 2017, EPICENTER 2017 и ряде других крупных турниров.

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