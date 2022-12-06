Elden Ring скоро получит бесплатное DLC — Колизей

Bandai Namco неожиданно представила бесплатное обновление для Elden Ring — с ним в игру добавят локацию Колизей для сражений игроков. Обещают дуэли, бои толкучкой и командные сражения.

Релиз уже завтра, 7 декабря.

Энтузиасты нашли локацию в файлах игры ещё на старте продаж — тогда многие предполагали, что она будет использоваться в грядущем дополнении для Elden Ring. Уже тогда было понятно, что фокус будет на сражении игроков друг с другом. Однако издатель решил подготовить приятный подарок для фанатов.

При этом до сих пор неизвестно, работает ли FromSoftware над дополнениями для Elden Ring — официально про это ничего не говорили. Разработчики и издатель лишь хвастались невероятными продажами — недавно они превысили 17 млн копий.