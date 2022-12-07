Для Elden Ring вышло бесплатное дополнение с сетевыми битвами

FromSoftware выпустила новый патч для Elden Ring, посвящённый новой локации — Колизею. Это огромная арена, на которой игроки могут сражаться друг с другом в нескольких режимах: один на один, каждый сам за себя и массовых битвах вплоть до 6х6.

Также разработчики добавили новые причёски для персонажей, подправили баланс оружия и исправили некоторое количество багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Помимо бесплатного апдейта, фанаты ожидают скорого анонса крупного дополнения в духе расширений для Bloodborne и Dark Souls 3. Первые DLC для экшенов вышли как раз спустя полгода после релиза проектов. Анонс может состояться уже на фестивале The Game Awards 2022, который пройдёт в ночь на 9 декабря.