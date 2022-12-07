Для Elden Ring вышло бесплатное дополнение с сетевыми битвами
Поделиться
FromSoftware выпустила новый патч для Elden Ring, посвящённый новой локации — Колизею. Это огромная арена, на которой игроки могут сражаться друг с другом в нескольких режимах: один на один, каждый сам за себя и массовых битвах вплоть до 6х6.
Также разработчики добавили новые причёски для персонажей, подправили баланс оружия и исправили некоторое количество багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте разработчиков.
Помимо бесплатного апдейта, фанаты ожидают скорого анонса крупного дополнения в духе расширений для Bloodborne и Dark Souls 3. Первые DLC для экшенов вышли как раз спустя полгода после релиза проектов. Анонс может состояться уже на фестивале The Game Awards 2022, который пройдёт в ночь на 9 декабря.
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06
-
12:45
-
12:35
-
11:47
-
10:58
-
10:30
-
10:10
-
09:35
- 6 декабря 2022
-
21:24
-
21:07
-
20:33
-
19:57
-
19:56
-
19:53
-
19:29
-
19:02
-
18:44
-
18:15
-
17:52
-
17:47
-
17:25
-
17:18
-
17:10
-
17:07
-
16:51
Партнерский контент