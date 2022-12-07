Керри PSG.LGD Ame решил сделать перерыв в карьере игрока

Игрок первой позиции PSG.LGD по Dota 2 Ван Ame Чуньюй был переведён в инактив — об этом китайский киберспортивный клуб сообщил в соцсетях.
Причиной стало личное желание игрока приостановить свою профессиональную карьеру. Пока неизвестно, сколько времени продлится пауза от выступлений на турнирах по Dota 2, но тиммейты Ame отмечают, что в свободное время он хотел заняться личными трансляциями.
Таким образом, сейчас в составе PSG.LGD по Dota 2 остаются только два игрока: мидер Чэн NothingToSay Цзинь Сян и капитан Чжан y` Липин. Кто пополнит ростер перед стартом нового сезона, неизвестно.
Ame перешёл в клуб в 2016 году из молодёжной команды CDEC Youth. Вместе с LGD керри выиграл WePlay AniMajor, MDL Changsha Major и EPICENTER XL, а также два раза (2018 и 2021) выходит в финал чемпионата мира The International.
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