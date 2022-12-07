Джонни Депп, сериал «Эйфория» и «Тор 4» — самые популярные запросы в Google в 2022 году
Поделиться
Google опубликовала статистику самых популярных запросов в 2022 году. Общий топ разделили на отдельные категории. Самым популярным запросом за год стал Wordle — ежедневная браузерная онлайн-игра. Самым популярным фильмом оказался «Тор: Любовь и гром», сериалом — «Эйфория», актёром и знаменитостью — Джонни Депп, а спортсменом — Новак Джокович.
Самые популярные запросы 2022 года
- Wordle
- India vs England
- Ukraine
- Queen Elizabeth
- Ind vs SA
- World Cup
- India vs West Indies
- iPhone 14
- Jeffrey Dahmer
- Indian Premier League
Самые популярные фильмы 2022 года
- «Тор: Любовь и гром»
- «Чёрный Адам»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Бэтмен»
- «Энканто»
- «Брахмастра, часть 1: Шива»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Золотые прииски Колара: Глава 2»
- «Анчартед: На картах не значится»
- «Морбиус»
«Тор: Любовь и гром»
Фото: Marvel
Самые популярные сериалы 2022 года
- «Эйфория»
- «Дом Дракона»
- «Лунный рыцарь»
- «Наблюдатель»
- «Изобретая Анну»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Пацаны»
- «Мы все мертвы»
- «Песочный человек»
- «С замиранием сердца»
Самые популярные люди 2022 года
- Джонни Депп
- Уилл Смитт
- Эмбер Хёрд
- Владимир Путин
- Крис Рок
- Новак Джокович
- Анна Сорокина
- Эндрю Тейт
- Риши Сунак
- Саймон Леваев
Самые популярные актёры 2022 года
- Джонни Депп
- Уилл Смит
- Эмбер Хёрд
- Крис Рок
- Джада Пинкетт-Смит
- Джозеф Куинн
- Эван Питерс
- Эндрю Гарфилд
- Джулия Фокс
- Эзра Миллер
Джонни Депп
Фото: JOHN PHILLIPS/GETTY IMAGES
Самые популярные спортсмены 2022 года
- Новак Джокович
- Рафаэль Надаль
- Серена Уильямс
- Манти Тео
- Шон Уайт
- Юдзуру Ханю
- Бриттни Грайнер
- Жерар Пике
- Кейн Веласкес
- Карлос Алькарас
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
19:47
-
19:13
-
18:49
-
18:12
-
17:55
-
17:30
-
17:03
-
17:03
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
15:57
-
15:45
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06
-
12:45
-
12:35
-
11:47
-
10:58
-
10:30
-
10:10
-
09:35
Партнерский контент