Джонни Депп, сериал «Эйфория» и «Тор 4» — самые популярные запросы в Google в 2022 году

Google опубликовала статистику самых популярных запросов в 2022 году. Общий топ разделили на отдельные категории. Самым популярным запросом за год стал Wordle — ежедневная браузерная онлайн-игра. Самым популярным фильмом оказался «Тор: Любовь и гром», сериалом — «Эйфория», актёром и знаменитостью — Джонни Депп, а спортсменом — Новак Джокович.

Самые популярные запросы 2022 года

Wordle India vs England Ukraine Queen Elizabeth Ind vs SA World Cup India vs West Indies iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indian Premier League

Самые популярные фильмы 2022 года

«Тор: Любовь и гром» «Чёрный Адам» «Топ Ган: Мэверик» «Бэтмен» «Энканто» «Брахмастра, часть 1: Шива» «Мир Юрского периода: Господство» «Золотые прииски Колара: Глава 2» «Анчартед: На картах не значится» «Морбиус»

«Тор: Любовь и гром» Фото: Marvel

Самые популярные сериалы 2022 года

«Эйфория» «Дом Дракона» «Лунный рыцарь» «Наблюдатель» «Изобретая Анну» «Монстр: История Джеффри Дамера» «Пацаны» «Мы все мертвы» «Песочный человек» «С замиранием сердца»

Самые популярные люди 2022 года

Джонни Депп Уилл Смитт Эмбер Хёрд Владимир Путин Крис Рок Новак Джокович Анна Сорокина Эндрю Тейт Риши Сунак Саймон Леваев

Самые популярные актёры 2022 года

Джонни Депп Уилл Смит Эмбер Хёрд Крис Рок Джада Пинкетт-Смит Джозеф Куинн Эван Питерс Эндрю Гарфилд Джулия Фокс Эзра Миллер

Джонни Депп Фото: JOHN PHILLIPS/GETTY IMAGES

Самые популярные спортсмены 2022 года