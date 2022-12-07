Журналисты показали много геймплея Diablo 4 за разные классы

Портал GameSpot опубликовал 8 минут геймплей Diablo 4. Автор не только показал новые геймплейные кадры за разных персонажей, но и поделился своими впечатлениями от нескольких часов в игре. По его словам, в четвёртой части серии есть серьёзные отличия от предыдущих частей серии, однако экшен всё равно ощущается как новая «Диабло». Ролики выпустили в том числе и другие блогеры.

Diablo 4 — четвёртая часть культовой франшизы, из которой Blizzard хочет сделать огромную игру-сервис на тысячи часов. Авторы планируют активно поддерживать проект, снабжая его новыми локациями, классами и другим контентом. В течение года после выхода разработчики планируют провести как минимум четыре сезона.

Diablo 4 поступит в продажу в 2023 году на ПК и консолях. Если верить недавней утечке, то экшен выйдет 5 июня.