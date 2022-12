Автор Days Gone опять объяснил причину провала игры

Креативный директор и сценарист Days Gone Джон Гарвин снова объяснил, почему игра в итоге не стала хитом уровня God of War и The Last of Us. Ранее он уже объяснял причины провала, но решил снова напомнить.

Причина провала Days Gone по мнению креативного директора игры

У игры на релизе была масса технических проблем.

Журналисты толком не поиграли в игру, а многие даже не прошли её и сильно раскритиковали.

Многие рецензенты остались недовольны тем фактом, что главный герой — белый байкер — в одной из сюжетных сцен посмотрел на зад своей жены.

Days Gone — зомби-экшен, действие которого происходит через несколько лет после глобальной пандемии на территории США. Главным героем выступает Дикон Сент-Джон, который пытается выжить в суровом мире, полном опасных «фриков», и раскрыть тайну происхождения вируса.

Проект поступил в продажу 26 апреля 2019 года эксклюзивно на PS4, а через два года добрался и до ПК. Хотя игра хорошо продалась, но низкие оценки критиков и смешанные отзывы аудитории поставили на сиквеле крест, из-за чего Sony Bend покинули многие ключевые сотрудники.