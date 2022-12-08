Dwarf Fortress резко подешевела в России, Турции и Аргентине

6 декабря в Steam состоялся релиз улучшенной версии Dwarf Fortress. Игру можно было купить и в России по цене в 1100 рублей. Спустя сутки издатель проекта решил пересмотреть ценовую политику и снизил стоимость тайтла почти на треть — до 810 рублей. Аналогичное снижение коснулось также Турции и Аргентины. Разработчики заявили, что снизили цены в некоторых регионах, руководствуясь рекомендациями от Steam.
Цены на Dwarf Fortress в Steam
Фото: Steamdb
Новые цены на Dwarf Fortress
- Россия — с 1100 до 810 рублей
- Турция — с 280 до 165 лир (около 555 рублей)
- Аргентина — с 2100 до 1215 песо (около 445 рублей).
Dwarf Fortress — симулятор колонии, в котором необходимо управлять группой гномов и строить подземную крепость в процедурно-генерируемом мире. Разработкой проекта последние 20 лет занимаются два брата Зак и Тарн Адамсы.
Ранее авторы заявили, что продажи игры превзошли все их ожидания. За первые сутки тайтл разошёлся тиражом в 160 тыс. копий.
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