GOW: Ragnarok не попала даже в топ-3 лучших игр года по версии NME

Издание NME составило свой топ-20 лучших игр 2022 года. Главным игровым проектом года по версии журнала стала хардкорная Elden Ring, на втором месте — стратегия Total War: Warhammer 3, а третью строчку занял нашумевший инди-хит Vampire Survivors.

Топ составили журналисты издания, которые специализируются на играх. Они отметили, что не смогли внести в список The Callisto Protocol, потому что не успели её полностью пройти. Эксперты поместили в топ-10 Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel Snap, Sniper Elite 5, Sifu, God of War Ragnarok и Tunic. При этом новые приключения Кратоса и Атрея разместили лишь на восьмой строчке.

Топ-20 лучших игр 2022 года по версии журнала NME

Elden Ring; Total War: Warhammer 3; Vampire Survivors; Tunic; Call of Duty: Modern Warfare 2; Marvel Snap; Sniper Elite 5; God of War Ragnarok; Sifu; Immortality; Mario + Rabbids Sparks of Hope; Neon White; As Dusk Falls; Hardspace: Shipbreaker; Pentiment; Rollerdrome; Metal Hellsinger; Bayonetta 3; We Are OFK; A Plague Tale: Requiem.