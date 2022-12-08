Церемония The Game Awards 2022 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?
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Уже через 12 часов, 9 декабря в 04:00 мск, стартует церемония The Game Awards 2022. Во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года, но и дадут взглянуть на ближайшее будущее всей индустрии.
Что должны показать
- Первый геймплей Star Wars Jedi: Survivor
- Трейлер и геймплей Tekken 8
- Анонс новой игры Хидео Кодзимы
- Новый геймплей Diablo 4 и объявление даты релиза
- Свежий геймплей Final Fantasy 16 и анонс даты выхода
- Анонс первого дополнения для Horizon Forbidden West
- Анонс даты релиза Baldur's Gate 3
- Анонс новой Crash Bandicoot
- Геймплей и новые детали ремейка Dead Space
- Новый геймплей Wild Hearts
- Выход демо-версии Forspoken
- Показ дополнения Lightfall для Destiny 2
- Новая игра 505 Games и Epic Games
- Трейлер Nightingale
- и многое другое!
Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с большим количеством деталей. Также на церемонии выберут лучшие игры по 30 номинациям, включая игру года.
Номинанты на лучшую игру 2022 года по версии The Game Awards
- A Plague Tale Requiem
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Stray
- Xenoblade Chronicles 3
Комментарии
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