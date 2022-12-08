Церемония The Game Awards 2022 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?

Уже через 12 часов, 9 декабря в 04:00 мск, стартует церемония The Game Awards 2022. Во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года, но и дадут взглянуть на ближайшее будущее всей индустрии.

Что должны показать

Первый геймплей Star Wars Jedi: Survivor

Трейлер и геймплей Tekken 8

Анонс новой игры Хидео Кодзимы

Новый геймплей Diablo 4 и объявление даты релиза

Свежий геймплей Final Fantasy 16 и анонс даты выхода

Анонс первого дополнения для Horizon Forbidden West

Анонс даты релиза Baldur's Gate 3

Анонс новой Crash Bandicoot

Геймплей и новые детали ремейка Dead Space

Новый геймплей Wild Hearts

Выход демо-версии Forspoken

Показ дополнения Lightfall для Destiny 2

Новая игра 505 Games и Epic Games

Трейлер Nightingale

и многое другое!

Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с большим количеством деталей. Также на церемонии выберут лучшие игры по 30 номинациям, включая игру года.

Номинанты на лучшую игру 2022 года по версии The Game Awards