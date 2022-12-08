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Церемония The Game Awards 2022 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?

Церемония The Game Awards 2022 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?
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Уже через 12 часов, 9 декабря в 04:00 мск, стартует церемония The Game Awards 2022. Во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года, но и дадут взглянуть на ближайшее будущее всей индустрии.

Что должны показать

  • Первый геймплей Star Wars Jedi: Survivor
  • Трейлер и геймплей Tekken 8
  • Анонс новой игры Хидео Кодзимы
  • Новый геймплей Diablo 4 и объявление даты релиза
  • Свежий геймплей Final Fantasy 16 и анонс даты выхода
  • Анонс первого дополнения для Horizon Forbidden West
  • Анонс даты релиза Baldur's Gate 3
  • Анонс новой Crash Bandicoot
  • Геймплей и новые детали ремейка Dead Space
  • Новый геймплей Wild Hearts
  • Выход демо-версии Forspoken
  • Показ дополнения Lightfall для Destiny 2
  • Новая игра 505 Games и Epic Games
  • Трейлер Nightingale
  • и многое другое!

Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с большим количеством деталей. Также на церемонии выберут лучшие игры по 30 номинациям, включая игру года.

Номинанты на лучшую игру 2022 года по версии The Game Awards

  • A Plague Tale Requiem
  • Elden Ring
  • God of War Ragnarok
  • Horizon Forbidden West
  • Stray
  • Xenoblade Chronicles 3
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