Баталии, подарки и награды: в World of Warships уже празднуют Новый год

Lesta Games представила новое обновление для условно-бесплатной игры «Мир кораблей». Благодаря ему к Новому году игроки получат новый контент и подарки, свежий боевой пропуск с бесплатными наградами, продолжение раннего доступа к японским лёгким крейсерам с возможностью поучаствовать в новогодних событиях. Пользователей также ждут Блицы в различных форматах на кораблях разных уровней.

Кроме того, разработчики на время зимних праздников внесли некоторые декоративные изменения: порт «Фьорды» украшен и переименован в «Дед-Морозовск», а контейнеры «Новогодний подарок» стали выглядеть совсем по-новому.

Фото: Lesta Games

Подарки в «Мире кораблей»

В честь скорого Нового года игроки в «Мир кораблей» получат подарки. В Адмиралтействе можно забрать бесплатный контейнер «Новогодний подарок», ещё один лежит во внутриигровом Премиум-магазине, а третий бесплатный контейнер можно найти на официальном портале в специальной статье.

Фото: Lesta Games

Награды за боевые результаты

Игроки получат традиционные новогодние награды за боевые результаты на всех кораблях, начиная с V уровня. В награды будут входить уголь, сталь, Новогодние сертификаты и очки исследования. Игроки, у которых есть сто или более кораблей, смогут получить несколько наград за один бой.

Новогодние баталии в «Мире кораблей»

Бойцов ждут пять групп боевых задач «Новогодние баталии». Их выполнение невозможно без Renown '44, одной из бесплатных наград на Верфи. Наградой за выполнение всех пяти групп задач станут 21 расходуемый камуфляж «Новогоднее небо» и шесть контейнеров «Новогодняя посылка».

Фото: Lesta Games

Гамбургская верфь возвращается в «Мир кораблей»

С выходом обновления на гамбургской верфи начнётся строительство нового Admiral Schröder — крейсера, предназначенного для боя на средних и ближних дистанциях.

Фото: Lesta Games

Японские легкие крейсеры в «Мире кораблей»

Продолжается ранний доступ к японским лёгким крейсерам. У новых кораблей большая дальность стрельбы (хотя с VIII уровня они требуют больше времени на перезарядку), хорошая маскировка, а также торпеды с высокими уроном и дальностью хода.

Доступ к крейсерам можно получить в Адмиралтействе за японские жетоны или дублоны. С выходом обновления 0.12.0 эти корабли откроются для всех игроков.

Больше подробностей об обновлении можно узнать, перейдя по этой ссылке.