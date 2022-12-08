Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Круз получит самую почётную награду Гильдии продюсеров США

Том Круз получит самую почётную награду Гильдии продюсеров США
Комментарии

Легендарного актёра и продюсера Тома Круза приставили к награде Дэвида О. Селзника за вклад в развитие киноискусства. Она считается самой престижной в Гильдии продюсеров США. Круз получит её 25 февраля 2023 года на церемонии награждения PGA Awards.

Ранее эту награду получили Стивен Спилберг, Барбара Брокколи, Дэвид Хейман и Кевин Файги.

Том подходит к продюсированию с таким же щепетильным вниманием к деталям, как и ко всем своим начинаниям. Его стремление рассказывать смелые, кинематографичные и развлекательные истории повысило интерес к кинотеатрам и привело к созданию одних из самых популярных фильмов в истории.

За более чем пятидесятилетнюю карьеру Том Круз добился успеха как актёр, продюсер и филантроп. Его картины заработали более $ 11 млрд по всему миру. Круза прославила курируемая им франшиза «Миссия невыполнима», а также «Ванильное небо», «Последний самурай», «Особое мнение», «Война миров», «Человек дождя» и другие фильмы.

Самый успешный проект Тома — «Топ Ган: Мэверик» — при бюджете $ 140 млн заработал почти $ 1,5 млрд. Фильм готовят к повторному прокату в кинотеатрах.

Новость по теме
Деньги не пахнут. «Топ Ган: Мэверик» вернут в кинотеатры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022