Том Круз получит самую почётную награду Гильдии продюсеров США

Легендарного актёра и продюсера Тома Круза приставили к награде Дэвида О. Селзника за вклад в развитие киноискусства. Она считается самой престижной в Гильдии продюсеров США. Круз получит её 25 февраля 2023 года на церемонии награждения PGA Awards.
Ранее эту награду получили Стивен Спилберг, Барбара Брокколи, Дэвид Хейман и Кевин Файги.
Том подходит к продюсированию с таким же щепетильным вниманием к деталям, как и ко всем своим начинаниям. Его стремление рассказывать смелые, кинематографичные и развлекательные истории повысило интерес к кинотеатрам и привело к созданию одних из самых популярных фильмов в истории.
За более чем пятидесятилетнюю карьеру Том Круз добился успеха как актёр, продюсер и филантроп. Его картины заработали более $ 11 млрд по всему миру. Круза прославила курируемая им франшиза «Миссия невыполнима», а также «Ванильное небо», «Последний самурай», «Особое мнение», «Война миров», «Человек дождя» и другие фильмы.
Самый успешный проект Тома — «Топ Ган: Мэверик» — при бюджете $ 140 млн заработал почти $ 1,5 млрд. Фильм готовят к повторному прокату в кинотеатрах.
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