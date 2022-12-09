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Genshin Impact стала игрой года на The Game Awards 2022 по версии игроков

Genshin Impact стала игрой года на The Game Awards 2022 по версии игроков
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До самой The Game Awards 2022 проводилось голосование за лучшую игру года по версии пользователей. С большим отрывом от остальных игр лидировали Sonic Frontiers и Genshin Impact.

На церемонии ведущий Джефф Кили объявил, что победу одержала Genshin Impact. В последние дни голосование на сайте сломалось и не отображалось корректно. Видимо, это произошло из-за большого наплыва геймеров.

Ознакомиться со всеми анонсами церемонии можно в нашем отдельном материале.

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