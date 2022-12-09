Genshin Impact стала игрой года на The Game Awards 2022 по версии игроков
Поделиться
До самой The Game Awards 2022 проводилось голосование за лучшую игру года по версии пользователей. С большим отрывом от остальных игр лидировали Sonic Frontiers и Genshin Impact.
На церемонии ведущий Джефф Кили объявил, что победу одержала Genshin Impact. В последние дни голосование на сайте сломалось и не отображалось корректно. Видимо, это произошло из-за большого наплыва геймеров.
Ознакомиться со всеми анонсами церемонии можно в нашем отдельном материале.
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
06:56
-
06:47
-
06:46
-
06:36
-
06:19
-
05:57
-
05:47
-
05:38
-
05:14
-
05:02
-
04:57
-
04:48
-
04:33
-
04:26
-
04:13
-
04:09
-
03:45
- 8 декабря 2022
-
22:46
-
22:19
-
21:46
-
21:17
-
20:36
-
20:33
-
20:03
-
20:01
-
19:25
-
19:23
-
19:21
-
19:04
-
18:40
-
18:39
-
18:25
-
18:07
-
17:59
-
17:55
Партнерский контент