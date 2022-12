Ремейк The Last of Us полностью оптимизируют под Steam Deck

Глава Naughty Dog, автор The Last of Us и Uncharted 4 Нил Дракманн в своём «твиттере» заявил, что ремейк The Last of Us выйдет на платформе Steam Deck. Вероятно, он имеет в виду, что игра будет полностью совместима и оптимизирована с портативной системой Valve.

Элли и Джоэл «украсят» Steam Deck… не волнуйтесь!

Дату выхода ремейка The Last of Us на ПК раскрыли на недавно прошедшей The Game Awards. Драматический экшен поступит в продажу уже 3 марта 2023 года — спустя полгода после релиза на PS5. Разработчики ранее говорили, что между релизами не пройдёт много времени, и сдержали своё обещание.

В Steam уже стартовали предзаказы — $ 60 в США (3900 рублей) и 599 лир в Турции (2000 рублей).

The Last of Us Part 1 — переиздание оригинальной игры 2013 года с улучшенной графикой и встроенным дополнением Left Behind, вышедшее в сентябре. Ремейк приняли очень тепло в прессе, однако игроки раскритиковали экшен за очень высокую цену — $ 70, а также вырезанный мультиплеер. Сколько игра будет стоить на ПК, пока неясно, однако наверняка цена будет примерно такой же.