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Ремейк The Last of Us полностью оптимизируют под Steam Deck

Ремейк The Last of Us полностью оптимизируют под Steam Deck
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Глава Naughty Dog, автор The Last of Us и Uncharted 4 Нил Дракманн в своём «твиттере» заявил, что ремейк The Last of Us выйдет на платформе Steam Deck. Вероятно, он имеет в виду, что игра будет полностью совместима и оптимизирована с портативной системой Valve.

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Дату выхода ремейка The Last of Us на ПК раскрыли на недавно прошедшей The Game Awards. Драматический экшен поступит в продажу уже 3 марта 2023 года — спустя полгода после релиза на PS5. Разработчики ранее говорили, что между релизами не пройдёт много времени, и сдержали своё обещание.

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В Steam уже стартовали предзаказы — $ 60 в США (3900 рублей) и 599 лир в Турции (2000 рублей).

The Last of Us Part 1 — переиздание оригинальной игры 2013 года с улучшенной графикой и встроенным дополнением Left Behind, вышедшее в сентябре. Ремейк приняли очень тепло в прессе, однако игроки раскритиковали экшен за очень высокую цену — $ 70, а также вырезанный мультиплеер. Сколько игра будет стоить на ПК, пока неясно, однако наверняка цена будет примерно такой же.

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