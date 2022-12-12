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Создатели Valorant подали в суд на китайскую компанию за клон их шутера

Создатели Valorant подали в суд на китайскую компанию за клон их шутера
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Авторы Valorant из студии Riot Games подали в суд на китайского издателя NetEase. Всё дело в мобильной игре Hyper Front — это тактический шутер 5х5, очень сильно напоминающий Valorant. Американские разработчики решили разобраться в суде и подали иски в Великобритании, Бразилии, Германии и Сингапуре.

Как сообщают авторы, Hyper Front не просто напоминает Valorant — это практически полный клон игры Riot Games. Проекты не только похожи графически, но и с точки зрения игрового процесса, героев, анимаций, звука и даже элементов интерфейса. Самое забавное, что Hyper Front доступна по всему миру, но не в Северной Америке, где расположен офис Riot Games.

На момент публикации заметки разработчики из NetEase не давали комментариев по поводу инцидента.

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