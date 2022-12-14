Cyberpunk 2077 за рулём. Автомобили Tesla теперь поддерживают Steam

В Tesla уже много раз высказывались о желании интегрировать в автомобили различные развлекательные системы. Планы начали осуществляться, поскольку в электрокарах компании Model X и Model S появился полноценная поддержка Steam.

В честь запуска Steam компания показали ролик, в котором можно увидеть, как водитель изучает библиотеку магазина и играет в Cyberpunk 2077. По мощности Tesla не должна уступать современным консолям. В видео отмечается, что запустить можно «тысячи игр», но список поддерживаемых тайтлов не раскрыли.

Ранее у Tesla были проблемы с регуляторами США, которые выступали против того, чтобы играть во время езды, поскольку это может спровоцировать ДТП. Видимо, играть во что-то разрешено только во время остановок или, скажем, в пробках.