Сериалу по God of War дали полное одобрение. Заказан весь первый сезон
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Amazon официально взял в работу экранизацию God of War. Проектом займётся Рэйф Ли Джадкинс («Колесо времени»), тогда как создатели «Пространства» Марк Фергус и Хоук Остби напишут сценарий и выступят продюсерами.
За основу шоу возьмут игру 2018 года, где уже постаревший Кратос отправился в Мидгард после уничтожения всего греческого пантеона. За производство отвечают Sony Pictures Television, Amazon Studios и PlayStation Productions. В работе помогает и Кори Барлог, создатель God of War (2018).
Первый сезон сериала взял и завязку от игры: события стартуют после смерти жены и расскажут о путешествии Кратоса и его сына на самую высокую точку во всех мирах, чтобы развеять прах любимой женщины.
Это четвёртый громкий сериал на базе собственности PlayStation: также в работе Twisted Metal для Peacock, Horizon Zero Dawn для Netflix, The Last of Us для HBO.
Когда ожидать выход первого сезона, неизвестно.
Комментарии
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