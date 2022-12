Сериалу по God of War дали полное одобрение. Заказан весь первый сезон

Amazon официально взял в работу экранизацию God of War. Проектом займётся Рэйф Ли Джадкинс («Колесо времени»), тогда как создатели «Пространства» Марк Фергус и Хоук Остби напишут сценарий и выступят продюсерами.

За основу шоу возьмут игру 2018 года, где уже постаревший Кратос отправился в Мидгард после уничтожения всего греческого пантеона. За производство отвечают Sony Pictures Television, Amazon Studios и PlayStation Productions. В работе помогает и Кори Барлог, создатель God of War (2018).

Первый сезон сериала взял и завязку от игры: события стартуют после смерти жены и расскажут о путешествии Кратоса и его сына на самую высокую точку во всех мирах, чтобы развеять прах любимой женщины.

Это четвёртый громкий сериал на базе собственности PlayStation: также в работе Twisted Metal для Peacock, Horizon Zero Dawn для Netflix, The Last of Us для HBO.

Когда ожидать выход первого сезона, неизвестно.