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Ху kaka Лянчжи объявил о полугодовом перерыве от выступлений на про-сцене Dota 2

Ху kaka Лянчжи объявил о полугодовом перерыве от выступлений на про-сцене Dota 2
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Китайский киберспортсмен Ху kaka Лянчжи принял решение взять паузу в карьере профессионального игрока в Dota 2. Об этом саппорт Royal Never Give Up сообщил во время личной трансляции.

Игрок объяснил, что считает перерыв удачным решением — лучше отдохнуть, чтобы к финалу сезона подойти с запасом сил и в лучшей форме, чем постоянно участвовать в различных турнирах, которые могут серьёзно измотать его.

Ранее стало известно, что вместо Royal Never Give Up в зимней части сезона Dota Pro Circuit 2023 выступит команда Knights. В то же время большинство игроков RNG уже покинули клуб: Somnus завершил карьеру после неудачи на The International 2022, саппорт xNova вернулся в Малайзию, а керри Ghost перешёл в Xtreme Gaming.

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