«Аватар: Путь воды» заработал в домашнем прокате $ 130–150 млн

«Аватар: Путь воды» вышел 14 декабря и в дебютные выходные получил с проката США $ 130–150 млн. Это немного меньше, чем предсказывали аналитики, — они были уверены, что картина соберёт от $ 150 млн до $ 175 млн в Америке и от $ 450 млн до $ 550 млн в остальном мире. При этом эксперты отмечали, что фильм будет приносить прибыль вдолгую.

В прокате вне Америки приключение в первые два дня собрало $ 50,4 млн. Картину показали в 44 кинотеатрах, если не считать Китай. Disney и 20th Century Studios подчёркивают, что сиквел будет собирать вдолгую и, скорее всего, его ждёт кассовый успех.

Первый «Аватар» дебютировал с относительно скромными $ 77 млн в середине декабря 2009 года. А в начале этого года блокбастер Тома Круза «Топ Ган: Мэверик» на старте получил $ 126,7 млн только в США и собрал $ 1,49 млрд по всему миру.