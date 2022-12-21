Вышел дублированный трейлер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Озвучке быть?

В начале декабря актёр Егор Васильев, озвучивший Ви в русскоязычной версии Cyberpunk 2077, намекнул на то, что дополнение Phantom Liberty для проекта может получить полноценный дубляж. Несколько часов назад на канале Васильева появился дублированный трейлер.

Судя по всему, так актёр ещё раз намекнул на появление полной локализации у дополнения. В ролике Егор озвучил своего персонажа. Также можно услышать Илью Бледного, подарившего свой голос Джонни Сильверхенду в исполнении Киану Ривза.

Phantom Liberty выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series, оставив в стороне прошлые консоли. Ранее стало известно, что это расширение станет для Cyberpunk 2077 единственным. Изначально их планировалось больше, но авторы изменили свои планы.