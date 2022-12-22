Первый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером выйдет в феврале

Дебютный трейлер супергеройской картины «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли покажут в феврале 2023 года. Этой информацией поделился новостной ресурс One Take News. Какого именно числа Warner Bros. выпустит ролик, журналисты не уточнили.
Премьера самой ленты состоится 16 июня 2023 года — она выйдет на неделю раньше запланированного срока. Судя по всему, кинокомпания решила избежать встречи с «Индианой Джонсом 5», который стартует с 30 июня. Недавно стало известно, что из супергеройской картины уберут камео Супермена Генри Кавилла и Чудо-женщины Галь Гадот.
«Флэш» расскажет историю физика Барри Аллена, который в ходе научного эксперимента отравился ядохимикатами. Однако учёный не умер, а научился развивать сверхчеловеческую скорость. Лента должна стать началом новой вехи в киновселенной DC.
- 22 декабря 2022
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