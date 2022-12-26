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Футбольный симулятор UFL, конкурент FIFA, выйдет во второй половине 2023 года

Футбольный симулятор UFL, конкурент FIFA, выйдет во второй половине 2023 года
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Недавно Евгений Нашилов, глава студии Strikerz, которая разрабатывает футбольный симулятор UFL, рассказал, что релиз игры состоится примерно в середине-конце 2023 года. Изначально тайтл должен был выйти в этом году.

Также Евгений раскрыл некоторые подробности проекта. Разработку UFL, скорее всего, перенесут на движок Unreal Engine 5. Это позволит сэкономить время и упростить сам процесс. Более того, во время выхода одиночного режима не будет. Его планируют добавить позже.

Фото: Twitter

Ещё Нашилов не исключил, что, помимо известных футболистов, в игре появятся и культовые футболисты прошлых лет.

UFL называют конкурентом FIFA и eFootball. Получится ли у команды сделать достойный футсим, узнаем в 2023 году. Релиз игры планируется на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Возможно, в будущем появится и ПК-версия симулятора, но точно не на релизе.

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