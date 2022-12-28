«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года
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Постепенно подходит к концу 2022 год. В течение последних месяцев геймеров радовали отличными играми, а любители кино получали качественные проекты. Подводя итоги года, хочется отметить, что «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом года.
Лента с Томом Крузом в главной роли собрала в мировом прокате $ 1,4 млрд, почти приблизившись в $ 1,5 млрд. На втором месте расположился «Аватар: Путь воды», собравший уже больше $ 1 млрд. Третье место заняла лента «Мир Юрского периода: Господство» — она собрала чуть больше $ 1 млрд.
10 самых кассовых фильмов 2022 года
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Аватар: Путь воды»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Миньоны: Грювитация»
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
- «Бэтмен»
- «Тор: Любовь и гром»
- «Битва при Чосинском водохранилище 2»
- «Лунный человек»
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