«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года

Постепенно подходит к концу 2022 год. В течение последних месяцев геймеров радовали отличными играми, а любители кино получали качественные проекты. Подводя итоги года, хочется отметить, что «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом года.

Лента с Томом Крузом в главной роли собрала в мировом прокате $ 1,4 млрд, почти приблизившись в $ 1,5 млрд. На втором месте расположился «Аватар: Путь воды», собравший уже больше $ 1 млрд. Третье место заняла лента «Мир Юрского периода: Господство» — она собрала чуть больше $ 1 млрд.

10 самых кассовых фильмов 2022 года