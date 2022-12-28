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«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года

«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года
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Постепенно подходит к концу 2022 год. В течение последних месяцев геймеров радовали отличными играми, а любители кино получали качественные проекты. Подводя итоги года, хочется отметить, что «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом года.

Лента с Томом Крузом в главной роли собрала в мировом прокате $ 1,4 млрд, почти приблизившись в $ 1,5 млрд. На втором месте расположился «Аватар: Путь воды», собравший уже больше $ 1 млрд. Третье место заняла лента «Мир Юрского периода: Господство» — она собрала чуть больше $ 1 млрд.

10 самых кассовых фильмов 2022 года

  1. «Топ Ган: Мэверик»
  2. «Аватар: Путь воды»
  3. «Мир Юрского периода: Господство»
  4. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  5. «Миньоны: Грювитация»
  6. «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
  7. «Бэтмен»
  8. «Тор: Любовь и гром»
  9. «Битва при Чосинском водохранилище 2»
  10. «Лунный человек»
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