Завтра у S.T.A.L.K.E.R. 2 появится геймплейный трейлер
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Через 24 часа, 29 декабря в 22:00 мск, GSC Game World через IGN покажет свежий геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 под названием «Иди ко мне».
Изначально шутер должен был выйти ещё в апреле 2022 года, но разработчики не успевали, а затем у команды возникли другие проблемы. Сейчас продолжение планируют выпустить в течение 2023 года на ПК и Xbox Series. Подписчики Xbox Game Pass же получат игру в день выпуска.
Что конкретно покажут завтра, неизвестно. Как и неизвестно, назовут ли новую дату выхода. Игра создаётся на Unreal Engine 5 — и, если GSC Game World успеет, то S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет все шансы успеть стать первой новой игрой на базе современного движка Epic Games. Пока его возможностями может похвастаться только Fortnite.
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