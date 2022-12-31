Для S.T.A.L.K.E.R. «Тень Чернобыля» вышел мод с текстурами высокого разрешения

Российский моддер под ником Andrey0007 выпустил набор текстур в высоком разрешении для S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl — «Тень Чернобыля». В комплект под названием S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Rebuild вошло более 4000 текстур, которые серьёзно улучшают картинку оригинальной игры.

Набор вышел довольно требовательным для жёстких дисков, поэтому Andrey0007 рекомендуют устанавливать игру вместе с модом на SSD-накопитель. В таком случае можно будет избежать проблем с подгрузкой моделей.

Модификация S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Rebuild — всего лишь часть фанатского ремастера «Тени Чернобыля». В полной версии мода автор планирует переработать звук, освещение, а также изменить несколько персонажей.

Скриншоты

Фото: moddb

Фото: moddb

Фото: moddb