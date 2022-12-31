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В Steam пройдёт «Фестиваль загадок» с демоверсиями детективных игр

В Steam пройдёт «Фестиваль загадок» с демоверсиями детективных игр
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Прямо перед Новым годом Valve анонсировала новый крупный фестиваль в Steam под названием «Фестиваль загадок». В период с 20 по 27 февраля 2023 года в магазине пройдут скидки на десятки игр, преисполненных духом расследований и раскрытия тайн.

Кроме того, геймеров ждут также демоверсии детективных проектов, которые можно будет опробовать абсолютно бесплатно. Valve заранее попросила разработчиков подавать заявку на специальной странице, если их игра соответствует нужным критериям, так что тайтлов на фестивале наверняка будет немало.

Последний крупный фестиваль в Steam прошёл летом — он назывался «Играм быть». На нём геймеры могли опробовать сотни демоверсий проектов, некоторые из которых стали настоящими хитами после выхода.

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