AMD представила мощные процессоры Ryzen 7000X3D — они станут «лучшим выбором для игр»
Поделиться
На конференции CES 2023 компания AMD представила сразу три новых процессора из линейки X3D. Чипы поступят в продажу уже в феврале, однако цены новинок пока неизвестны.
Фото: AMD
Характеристики процессоров AMD Ryzen 7000X3D
- Ryzen 7 7800X3D — 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота до 5 ГГц, объём кэша 104 Мб, энергопотребление 120 Вт
- Ryzen 9 7900X3D — 12 ядер, 24 потока, тактовая частота до 5,6 ГГц, объём кэша 140 Мб, энергопотребление 120 Вт
- Ryzen 9 7950X3D — 16 ядер, 32 потока, тактовая частота до 5,7 ГГц, объём кэша 144 Мб, энергопотребление 120 Вт
Самый большой упор компания делает именно на восьмиядерный 7800X3D, который называют «наилучшим процессором для игр в мире». В корпорации отметили, что он до 30% мощнее в играх, чем предыдущий чип компании с дополнительным кэшем 3D V-Cache — Ryzen 7 5800X3D. Кроме того, он якобы обходит и своего конкурента в лице Intel Core i9-13900K.
Сравнение 7800X3D и 5800X3D в играх
Фото: AMD
Комментарии
- 5 января 2023
-
12:00
-
11:41
-
11:39
-
11:19
-
11:06
-
10:45
-
10:38
-
10:22
-
04:45
- 4 января 2023
-
21:57
-
18:35
-
17:51
-
17:41
-
17:17
-
17:10
-
16:41
-
15:59
-
15:25
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:37
-
12:49
-
12:28
- 3 января 2023
-
20:08
-
18:54
-
18:32
-
18:04
-
18:04
-
17:30
-
17:12
-
16:41
-
16:10
-
15:22
-
14:47
Партнерский контент