AMD представила мощные процессоры Ryzen 7000X3D — они станут «лучшим выбором для игр»

На конференции CES 2023 компания AMD представила сразу три новых процессора из линейки X3D. Чипы поступят в продажу уже в феврале, однако цены новинок пока неизвестны.

Фото: AMD

Характеристики процессоров AMD Ryzen 7000X3D

Ryzen 7 7800X3D — 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота до 5 ГГц, объём кэша 104 Мб, энергопотребление 120 Вт

— 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота до 5 ГГц, объём кэша 104 Мб, энергопотребление 120 Вт Ryzen 9 7900X3D — 12 ядер, 24 потока, тактовая частота до 5,6 ГГц, объём кэша 140 Мб, энергопотребление 120 Вт

— 12 ядер, 24 потока, тактовая частота до 5,6 ГГц, объём кэша 140 Мб, энергопотребление 120 Вт Ryzen 9 7950X3D — 16 ядер, 32 потока, тактовая частота до 5,7 ГГц, объём кэша 144 Мб, энергопотребление 120 Вт

Самый большой упор компания делает именно на восьмиядерный 7800X3D, который называют «наилучшим процессором для игр в мире». В корпорации отметили, что он до 30% мощнее в играх, чем предыдущий чип компании с дополнительным кэшем 3D V-Cache — Ryzen 7 5800X3D. Кроме того, он якобы обходит и своего конкурента в лице Intel Core i9-13900K.