Источник: стала известна настоящая причина отмены сериала «1899»
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Похоже, зрители нашли настоящую причину отмены и продления сериалов на Netflix — и это не общий рейтинг, а процент просмотра всех эпизодов. И именно на это сервис ориентируется, когда обдумывает будущее своих проектов.
По данным сторонних площадок, у сериала «1899» с этим большие проблемы — только 32% зрителей закончили первый сезон. И это стало исключительно главной причиной, почему у шоу не будет запланированных второго и третьего сезона.
Предполагается, что для Netflix именно метрика завершения просмотров имеет наибольшее значение при планировании будущего. И, судя по прошлым данным, если сезон закончили больше 50% — у него колоссальные шансы получить продолжение. Если меньше — его наверняка отменят.
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