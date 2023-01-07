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Автор The Last of Us объяснил, почему Naughty Dog не cпешит анонсировать новую игру

Автор The Last of Us объяснил, почему Naughty Dog не cпешит анонсировать новую игру
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Сейчас Naughty Dog трудится над двумя проектами — многопользовательской игрой по вселенной The Last of Us и неанонсированным приключением для PlayStation 5. Глава студии и директор серии The Last of Us Нил Дракманн объяснил, почему он с коллегами пока не анонсировали эти игры.

По словам Дракманна, Naughty Dog анонсировала Uncharted 4 и The Last of Us Part 2 слишком рано. Игры хоть и продались хорошо, да и шумиха до релиза стояла более чем громкая, но их ранняя презентация всё равно принесла издателю заметный ущерб, связанный с вынужденными переработками команды разработчиков.

Ранний анонс Uncharted 4 и The Last of Us Part 2 вызвал некоторые проблемы с балансом между работой и личной жизнью разработчиков. Усвоив уроки прошлого, мы стали более осознанно относимся к процессу создания игр.

Ранее инсайдер заявлял, что Нил Дракманн уже работает над третьей частью The Last of Us. О чём именно расскажет игра, пока неизвестно.

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