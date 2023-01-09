EA Sports представила номинантов в «Команду года» FIFA 23. Среди них нет Криштиану Роналду

EA Sports представила 100 номинантов, которые поборются за звание лучших игроков прошлого года в FIFA 23 Ultimate Team. Голосование начнётся уже 10 января — геймеры смогут выбрать своих кандидатов, после чего 11 лучших футболистов получат усиленные карточки с невероятно высокими характеристиками.
В список в основном попали игроки, отметившиеся выдающейся игрой за последние 365 дней. В список уже второй год подряд не попадает Криштиану Роналду, который совсем недавно перешёл в клуб «Аль-Наср». При этом в номинантах значится трио из «ПСЖ»: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Что касается вратарей, то в список впервые попал Эмилиано Мартинес — лучший вратарь прошедшего ЧМ-2022 в Катаре.
Нападающие
Фото: EA Sports
Полузащитники
Фото: EA Sports
Защитники
Фото: EA Sports
Вратари
Фото: EA Sports
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