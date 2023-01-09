Сериал The Last of Us не покажут в России

У многих до последнего могли теплиться надежды, что «Амедиатека» покажет The Last of Us в России, поскольку на площадке до сих пор выходит новый контент HBO — от «Дома дракона» до «Белого лотоса». Однако нет, премьеры в России не будет. По крайней мере, одновременно с мировым релизом.
По запросу «Чемпионата» представители «Амедиатеки» окончательно подтвердили, что The Last of Us не покажут одновременно с премьерой в остальном мире. У компании нет никакой дополнительной информации, но в будущем ситуация всё-таки может измениться.
The Last of Us — одна из главных премьер HBO в 2023 году. Сериал расскажет о знакомых по оригинальной игре событиях: Джоэл (Педро Паскаль) должен доставить очень важную девочку Элли (Белла Рэмси) в другой конец страны в мире после зомби-катастрофы.
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