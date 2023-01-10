Российский рэпер IAMMIND опять подписал команду по Dota 2 — это стак RAMZES666 и SoNNeikO

Рэп-исполнитель Дмитрий IAMMIND Амамайнд сообщил, что снова стал владельцем российской команды по Dota 2, которая будет выступать в главной региональной лиге Dota Pro Circuit 2023.

Музыкант заявил, что подписал коллектив Darkside и сейчас работает над новым брендом для игроков — судя по всему, команда не возьмёт его прежний тэг Mind Games, поскольку изначально собралась под другим названием.

Я как-то уже говорил, что изначально вместо Team Unique рассматривался вариант подписать состав CIS Rejects с RAMZES, но не сложилось. Видимо, сейчас самое время. Мы уже подписали игроков Darkside и организовываем буткемп в Турции.

В прошлом году IAMMIND выкупил состав Team Unique по Dota 2, который выступал в первом дивизионе Dota Pro Ciruict под тегом Mind Games.

Перед стартом этого сезона Дмитрий продал место в лиге клубу BetBoom Esports и закончил сотрудничество с игроками прежнего состава, купив для них слот во втором дивизионе.

Состав Darkside по Dota 2: