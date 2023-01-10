Российский рэпер IAMMIND опять подписал команду по Dota 2 — это стак RAMZES666 и SoNNeikO
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Рэп-исполнитель Дмитрий IAMMIND Амамайнд сообщил, что снова стал владельцем российской команды по Dota 2, которая будет выступать в главной региональной лиге Dota Pro Circuit 2023.
Музыкант заявил, что подписал коллектив Darkside и сейчас работает над новым брендом для игроков — судя по всему, команда не возьмёт его прежний тэг Mind Games, поскольку изначально собралась под другим названием.
Я как-то уже говорил, что изначально вместо Team Unique рассматривался вариант подписать состав CIS Rejects с RAMZES, но не сложилось. Видимо, сейчас самое время. Мы уже подписали игроков Darkside и организовываем буткемп в Турции.
В прошлом году IAMMIND выкупил состав Team Unique по Dota 2, который выступал в первом дивизионе Dota Pro Ciruict под тегом Mind Games.
Перед стартом этого сезона Дмитрий продал место в лиге клубу BetBoom Esports и закончил сотрудничество с игроками прежнего состава, купив для них слот во втором дивизионе.
Состав Darkside по Dota 2:
- Роман RAMZES666 Кушнарёв;
- Максим re1bl Афанасьев;
- Владислав DkFogas Фролов;
- Владимир RodjER Никогосян;
- Акбар SoNNeikO Бутаев.
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