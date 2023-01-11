Эксперт: PS5 могут сломаться только из-за разборки консоли

PlayStation 5 можно ставить в вертикальное положение и спокойно играть — с консолью ничего страшного не случится. Жидкий металл не протечёт и не повредит устройству. Как оказалось, поломаться могут только те устройства, которые ранее неаккуратно были вскрыты пользователями или ремонтировались в различных мастерских.

«Девственные» консоли можно спокойно использовать и в вертикальном, и в горизонтальном положении. Ранее компания 68Logic заявляла, что владельцы новой платформы Sony рискуют попрощаться со своими устройствами, если они продолжат использовать их не в горизонтальном положении.

Новость по теме Эксперты: PS5 ни в коем случае нельзя использовать вертикально

Недавно Sony заявила, что PlayStation 5 — больше не дефицитный товар. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан отметил, что теперь найти и купить приставку в розничных магазинах всего мира гораздо проще, чем раньше. Он также похвалился продажами платформы — с 2020 года компания реализовала более 30 млн консолей.