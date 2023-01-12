Это финальный забег — вышел трейлер последнего сезона сериала «Флэш»
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Телеканал CW презентовал полноценный трейлер последнего, девятого по счёту сезона супергеройского сериала «Флэш». В ролике показали кадры с главным героем, его возлюбленную, друзей и врагов.
Сюжет финального сезона стартует практически сразу после противостояния с обратным Флэшем. Главный герой ещё сильнее сближается со своей возлюбленной Айрис Уэст, но на его долю выпадает самое суровое испытание в жизни.
Премьера финального сезона сериала «Флэш» состоится 8 февраля 2023 года на канале The CW.
«Флэш» рассказывает про парня по имени Барри Аллен, который получает суперсилы и становится самым быстрым человеком во Вселенной. У шоу много фанатов — им Флэш в исполнении Гастина нравится куда больше, чем когда его играл скандальный Эзра Миллер в фильмах DC.
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