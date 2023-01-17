Утекли новые детали и фотографии артбука Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

За три с половиной недели до релиза в сеть утекли фотографии артбука Hogwarts Legacy, из которого можно узнать множество деталей будущего экшена. Так, на прохождение игры по «Гарри Поттеру» уйдёт около 35 часов, однако если пользователь захочет пройти абсолютно все задания и полностью улучшить своего персонажа, изучив в том числе все заклинания, то ему понадобится около 70 часов.

Кроме того, судя по артам, пользователи смогут побывать в Косом Переулке, а Рождеству разработчики уделили особое внимание: оно выглядит ещё атмосфернее, чем в фильмах и других проектах по вселенной.

Рождественский Косой Переулок Фото: Warner Bros.

Теплица в Хогвартсе Фото: Warner Bros.

Кастомизация персонажа Фото: Warner Bros.

Рождество в Хогвартсе Фото: Warner Bros.

Карта игры Фото: Warner Bros.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК, 4 апреля на PS4 и Xbox, а 25 июля доберётся до Nintendo Switch.