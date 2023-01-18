В Lost Ark стартовал ивент, посвящённый «Ведьмаку»

В масштабном MMO-приключении Lost Ark стартовало событие, посвящённое игровой серии «Ведьмак» от CD Projekt RED. Геймеры уже могут встретиться с Геральтом, Цири, Йеннифэр, Трисс и Лютиком — знаменитых героев вновь озвучили актёры, которые работали над культовой трилогией ролевых приключений.

Чтобы принять участие в событии, игрокам нужно иметь ранг не ниже 35-го уровня, а также успешно завершить задание «Поднять паруса!», благодаря ему пользователи обучаются управлению кораблём. Вслед за этим квестом геймеры получат следующую задачу, которая приведёт их к Убежищу Белого Волка, где они и встретят героев саги «Ведьмак».

В рамках ивента пользователи смогут получить внутриигровые предметы, связанные с игровым миром «Ведьмака». Событие завершится 22 февраля.