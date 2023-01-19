Умер Николай Досталь, режиссёр «Мелкого беса» и сериала «Штрафбат»

Информационному агентству «Интерфакс» сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации о смерти режиссёра Николая Досталя. Постановщик ушёл из жизни 18 января на 77-м году. Причины смерти не раскрываются.

В 2008 году Николай Николаевич удостоился почётного звания народного артиста Российской Федерации. Также у него есть множество других наград и признаний в сфере кино. В 1970 году режиссёр окончил факультет журналистики МГУ, а в 1972-м прошёл Высшие курсы сценаристов и постановщиков.

Среди его самых известных фильмов – «Облако-рай», «До свидания, мальчики», «Коля — перекати-поле» и «Мелкий бес». Досталь режиссировал и сериалы – в их числе «Раскол», «Штрафбат», «Завещание Ленина» и другие.