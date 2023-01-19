Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали два атмосферных скриншота

GSC Game World опубликовала два новых изображения S.T.A.L.K.E.R. 2. На первом можно увидеть железнодорожный мост с полуразрушенными поездами, на втором — заброшенную деревню где-то в глуши.

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

Кроме того, авторы подтвердили, что большинство сотрудников компании переехало в Чехию. Ранее об этом писали только СМИ, однако теперь об этом сообщили официально.

Сейчас S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют выпустить в течение 2023 года на ПК и Xbox Series, хотя изначально шутер должен был выйти ещё в апреле 2022 года, затем его перенесли на конец прошлого года. Подписчики Xbox Game Pass получат игру в день выпуска.

Ранее разработчики показали первый полноценный трейлер с геймплеем S.T.A.L.K.E.R. 2 и рассказали о завязке сюжета.