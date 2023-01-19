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Рэпер Дрейк купил золотую PSP за 1,4 млн рублей

Рэпер Дрейк купил золотую PSP за 1,4 млн рублей
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Известный рэпер Фаррелл Уильямс заказал себе портативную консоль PlayStation Portable из 14-каратного золота ещё в 2008 году. В 2023-м девайс сменил владельца, оставшись в мире хип-хопа — золотую PSP у Уильямса купил Дрейк. Он выложил за гаджет около $ 20 тыс. (1,4 млн рублей).

Фаррелл Уильямс продавал ряд своих уникальных гаджетов на специальном аукционе в ноябре прошлого года. Многие его предметы роскоши, в том числе различные цепочки, оказались во владении Дрейка. Золотая PSP весит целых 400 граммов, при этом вес стандартного девайса составляет около 280 граммов. В комплекте с золотой консолью идёт роскошный футляр от бренда Goyard.

Дрейк засветил золотую PSP в своём новом клипе на трек Jumbotron Shit Poppin. В видео консоль можно увидеть на второй, 52-й и на 1 минуте 29-й секунде.

Золотая PlayStation Portable с чехлом

Фото: Joopiter

Фото: Joopiter

Фото: Joopiter

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