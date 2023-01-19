Для S.T.A.L.K.E.R. 2 показали ещё два красивых скриншота

Сегодня GSC Game World решила побаловать фанатов ещё не вышедшей S.T.A.L.K.E.R. 2, опубликовав два новых скриншота. Через несколько часов студия решила показать ещё два новых изображения из грядущего постапокалиптического боевика. На них — атмосферная заброшенная деревня с мельницей и деревянный дом возле водоёма.

Новость по теме Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали два атмосферных скриншота

Новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

Сейчас S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют выпустить в течение 2023 года на ПК и Xbox Series, хотя изначально шутер должен был выйти ещё в апреле 2022 года, затем его перенесли на конец прошлого года. Подписчики Xbox Game Pass получат игру в день релиза.

В конце прошлого года авторы показали большой трейлер с геймплеем S.T.A.L.K.E.R. 2, рассказав о завязке сюжета. История начнётся с того, что группа учёных подключилась к информационному полю Земли, но в конечном итоге что-то пошло не так.