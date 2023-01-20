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CD Projekt работает над крупным улучшением проблемного «Ведьмака 3»

CD Projekt работает над крупным улучшением проблемного «Ведьмака 3»
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Релиз некстген-версии «Ведьмака 3» стал одним из главных событий декабря 2022 года. Многие фанаты наконец-то получили долгожданную обновлённую версию любимой игры, но релиз омрачился ужасным техническим состоянием проекта.

Это коснулось как владельцев консолей, так и ПК-геймеров. Производительность игры явно оставляла желать лучшего. После жалоб игроков CD Projekt выпустила несколько мелких патчей, улучшающих производительность, но больших обновлений с момента релиза не было. Комьюнити-директор Марчин Момот отметил, что команда работает над апдейтом.

Фото: Twitter

Судя по всему, обновление будет крупным — оно должно значительно улучшить производительность и исправить множество проблем. Дата выхода патча неизвестна.

Некстген-версия «Ведьмака 3» доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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