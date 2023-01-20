В «Твиттере» официально запретили Tweetbot и другие сторонние клиенты

В середине января «Твиттер» неожиданно отключил от своего API все сторонние сервисы, которыми пользовались миллионы людей по всему миру. Речь идёт о программах вроде Tweetbot, Twitterrific, Talon, с помощью которых публиковались твиты в том числе и от крупных компаний.

На днях в «Твиттере» обновилось пользовательское соглашение: в него добавили пункт, посвящённый сторонним клиентам. Он запрещает создание замены или аналога для клиента «Твиттера» — то есть теперь все программы от других разработчиков для ведения соцсети официально признаны нелегальными.

Пользователи соцсети уже раскритиковали нового главу компании Илона Маска за столь необдуманный шаг. Изменения вступили в силу неожиданно: о них никто не предупреждал, ведь сторонними клиентами «Твиттера» пользуются уже многие годы.