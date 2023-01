Вышел второй эпизод сериала The Last of Us

Прошедшей ночью на HBO Max состоялась премьера второй серии сериала The Last of Us. Посмотреть её, как и первый эпизод, можно с субтитрами на русском языке. К сожалению, в России сериал официально не вышел.

Напомним, режиссёром второго эпизода выступил сам Нил Дракманн — геймдиректор обеих частей The Last of Us. Над сценарием второй серии тоже работал Дракманн совместно с шоураннером Крейгом Мейзином.

Вместе с самой серией HBO выпустила ролик о её создании. В видео говорится о щелкунах, Тесс в исполнении Анны Торв и многом другом. Предупреждаем, что в ролике есть спойлерные моменты, поэтому, если вы не знакомы с сюжетом The Last of Us или ещё не посмотрели новый эпизод, советуем не включать видео.

Третий эпизод выйдет ровно через неделю — 30 января.