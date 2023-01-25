В Steam вышла игра за 65 тыс. рублей — её можно пройти и вернуть деньги

В Steam вышла инди-игра The Hidden and Unknown. Она примечательна ценой — за неё автор просит целых 65 тыс. рублей. При этом в США она стоит $ 1999 (137 тыс. рублей), а в Европе — € 1949 (146 тыс. рублей). Разработчик отметил, что такая высокая стоимость не связана с логикой — он «просто оценил свою игру так». Он также добавил, что этот проект можно пройти за пару часов и вернуть потраченные средства.
Фрагмент страницы игры The Hidden and Unknown в Steam
Фото: Steam
Я позаботился о том, чтобы игра длилась чуть меньше двух часов. Поэтому вы можете пройти сюжет, а затем вернуть деньги, чтобы не чувствовать себя обманутым. Я не хочу, чтобы кто-то испытывал финансовые проблемы. Я просто оцениваю свою игру так, как мне кажется правильным — это моё право.
Важно отметить, что если не пройти игру за два часа, то вернуть деньги не получится. Выходит, что The Hidden and Unknown — это некий эксперимент, который смогут оценить только богатые и очень азартные пользователи. В описании проекта также сообщается, что его цель — расширить восприятие геймеров в психологии и философии.
The Hidden and Unknown — это сюжетная игра, цель которой — расширить восприятие аудитории в области психологии и философии.
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